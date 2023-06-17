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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Эстония
Азербайджан - Эстония: обзор матча 17 июня 2023
Азербайджан
17.06.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эстония
62'
А. Кривоцюк
27'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Эстония
90'
+2
Желтая карточка
М. Кяйт
83'
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Р. Саппинен
83'
Замена
Т. Тенисте
️️️️
М. Лукка
Замена
Ф. Озобич
️️️️
А. Исаев
80'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Р. Дадашов
80'
Желтая карточка
Т. Байрамов
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Кривоцюк
Пас отдал
Э. Махмудов
62'
56'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Х. Аниер
Замена
А. Кривоцюк
️️️️
Э. Джамалов
46'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
46'
42'
Желтая карточка
К. Метс
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Гисмат Алиев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
13
Эмиль Сафаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
0
Стен Рейнкорт
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
3-1-2-4
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
8
Махмудов
3
Джафаргулиев
11
Шейдаев
9
Дадашов
10
Эмрели
2-5-2-1
1
Хейн
2
Кууск
4
Лукка
6
Пеетсон
14
Васильев
17
Миллер
15
Саппинен
23
Синявский
18
Метс
4
Кяйт
8
Аниер
20
Исаев
19
Озобич
19
Озобич
20
Исаев
9
Дадашов
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
9
Дадашов
16
Джамалов
5
Кривоцюк
5
Кривоцюк
16
Джамалов
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
4
Лукка
23
Тенисте
23
Тенисте
4
Лукка
15
Саппинен
0
Рейнкорт
0
Рейнкорт
15
Саппинен
8
Аниер
11
Оямаа
11
Оямаа
8
Аниер
Остались в запасе
Азербайджан
Эстония
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Гисмат Алиев
ЦП
13
Эмиль Сафаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Гисмат Алиев
ЦП
13
Эмиль Сафаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Азербайджан - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
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Болгария
0 : 0
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