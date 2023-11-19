Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Эстония
Швеция - Эстония: обзор матча 19 ноября 2023
Швеция
19.11.2023, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 10 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
22'
В. Классон
55'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Эстония
90'
+1
Желтая карточка
М. Поом
Замена
К. Ольссон
️️️️
Й. Каюсте
85'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Классон
85'
84'
Замена
А. Тамм
️️️️
А. Пикк
Желтая карточка
Ф. Хеландер
72'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
А. Экдаль
72'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Э. Форсберг
72'
69'
Желтая карточка
М. Кууск
62'
Замена
М. Кууск
️️️️
Й. Тамм
56'
Замена
С. Зенев
️️️️
Г. Тунев
56'
Замена
В. Синявский
️️️️
Б. Ващук
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
В. Классон
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
Л. Аугустинссон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Альбин Экдаль
(К)
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
18
Карол Метс
(К)
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
23
Богдан Ващук
ЦФ
9
Оливер Юргенс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
14
Хеландер
20
Крафт
8
Каюсте
13
Экдаль
17
Классон
10
Форсберг
21
Кулушевски
17
Дьекереш
3-5-2
1
Хейн
16
Тамм
3
Паскочи
3
Пикк
6
Пеетсон
4
Кяйт
20
Поом
7
Тунев
18
Метс
9
Юргенс
23
Ващук
10
Форсберг
19
Сванберг
19
Сванберг
10
Форсберг
8
Каюсте
20
Ольссон
20
Ольссон
8
Каюсте
13
Экдаль
20
Ларссон
20
Ларссон
13
Экдаль
17
Классон
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Классон
16
Тамм
2
Кууск
2
Кууск
16
Тамм
23
Ващук
23
Синявский
23
Синявский
23
Ващук
7
Тунев
10
Зенев
10
Зенев
7
Тунев
3
Пикк
21
Тамм
21
Тамм
3
Пикк
Остались в запасе
Швеция
Эстония
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Швеция - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Эстония
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+