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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Бельгия
Эстония - Бельгия: обзор матча 20 июня 2023
Эстония
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 4 тур
0 : 3
Завершен
Бельгия
37'
Р. Лукаку
40'
Р. Лукаку
90'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Бельгия
90'
ГОЛ! 0:3!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Я. Карраско
88'
Замена
О. Деман
️️️️
А. Теате
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Т. Тенисте
79'
Желтая карточка
Г. Тунев
74'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Р. Саппинен
74'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
М. Миллер
74'
69'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Х. Аниер
️️️️
М. Поом
61'
57'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Трезор
57'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Я. Вертонген
57'
Замена
О. Мангала
️️️️
А. Вранкс
Замена
Г. Тунев
️️️️
Х. Оямаа
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Теате
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Вранкс
Желтая карточка
Х. Оямаа
27'
Желтая карточка
В. Синявский
23'
22'
Желтая карточка
А. Вранкс
4'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
0
Майк Трезор
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
20
Эдгар Тур
ЦФ
0
Стен Рейнкорт
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Бельгия
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
2-5-2-1
1
Хейн
2
Кууск
23
Тенисте
4
Кяйт
17
Миллер
23
Синявский
15
Саппинен
20
Поом
18
Метс
6
Пеетсон
11
Оямаа
4-2-3-1
13
Селс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
6
Вранкс
8
Тилеманс
19
Бакайоко
0
Трезор
11
Карраско
9
Лукаку
17
Миллер
5
Шеин
5
Шеин
17
Миллер
11
Оямаа
7
Тунев
7
Тунев
11
Оямаа
15
Саппинен
9
Сорга
9
Сорга
15
Саппинен
23
Тенисте
0
Рейнкорт
0
Рейнкорт
23
Тенисте
20
Поом
8
Аниер
8
Аниер
20
Поом
5
Вертонген
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
5
Вертонген
6
Вранкс
18
Мангала
18
Мангала
6
Вранкс
3
Теате
16
Деман
16
Деман
3
Теате
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
0
Трезор
11
Доку
11
Доку
0
Трезор
Остались в запасе
Эстония
Бельгия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
20
Эдгар Тур
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
20
Эдгар Тур
ЦФ
Остались в запасе
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Эстония - Бельгия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Okko
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18 ноября
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Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
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