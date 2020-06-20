|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|09.07.2020
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Барнсли (Барнсли)
|30.06.2020
|1' -70'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|50'
|27.06.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)