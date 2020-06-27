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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Мидлсбро
Сток Сити - Мидлсбро: обзор матча 27 июня 2020
Сток Сити
27.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
29'
Э. Флетчер
63'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Мидлсбро
Вторая желтая
Н. Пауэлл
89'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
88'
83'
Желтая карточка
Л. Уинг
81'
Замена
R. Shotton
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
L. Gregory
️️️️
Т. Кэмбелл
79'
64'
Замена
Л. Уинг
️️️️
П. МакНэйр
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Хаусон
60'
Замена
М. Тавернье
️️️️
П. Робертс
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Томпсон
59'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Б. Мартинс-Инди
59'
Замена
Т. Инс
️️️️
Л. Серенсен
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
П. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
2
Смит
2
Серенсен
15
Томпсон
6
Клукас
25
Пауэлл
16
МакКлин
23
Кэмбелл
3-2-3-2
1
32
Фрэнд
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Хаусон
99
Спенс
28
6
Сэйвилл
16
Робертс
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
4
Мартинс-Инди
24
Кузинс
24
Кузинс
4
Мартинс-Инди
2
Серенсен
10
Инс
10
Инс
2
Серенсен
15
Томпсон
19
Воукс
19
Воукс
15
Томпсон
23
Кэмбелл
19
19
23
Кэмбелл
16
Робертс
16
Тавернье
16
Тавернье
16
Робертс
6
Сэйвилл
5
5
6
Сэйвилл
17
МакНэйр
10
Уинг
10
Уинг
17
МакНэйр
Остались в запасе
Сток Сити
Мидлсбро
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Мидлсбро
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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