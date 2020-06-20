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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 20 июня 2020
Рединг
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
7'
Л. Жоао
90+2'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Сток Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. Честер
84'
Замена
L. Gregory
️️️️
Б. Мартинс-Инди
Замена
C. Adam
️️️️
О. Эджария
83'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Я. Мейте
83'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
М. Олисе
74'
73'
Замена
Т. Смит
️️️️
Н. Коллинс
67'
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Инс
62'
Желтая карточка
Д. МакКлин
46'
Замена
Д. Батт
️️️️
Р. Шоукросс
46'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Томпсон
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Я. Мейте
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
24
Sam Walker
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Мур
2
Гантер
8
Свифт
11
Мейте
21
Обита
14
Эджария
17
Олисе
19
Жоао
4-5-1
1
Батлэнд
17
Честер
4
Мартинс-Инди
22
Коллинс
17
Шоукросс
2
Серенсен
10
Инс
25
Пауэлл
6
Клукас
15
Томпсон
23
Кэмбелл
17
Олисе
4
Риномхота
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
26
26
14
Эджария
11
Мейте
12
МакКлири
12
МакКлири
11
Мейте
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
22
Коллинс
2
Смит
2
Смит
22
Коллинс
17
Шоукросс
23
Батт
23
Батт
17
Шоукросс
15
Томпсон
16
МакКлин
16
МакКлин
15
Томпсон
4
Мартинс-Инди
19
19
4
Мартинс-Инди
10
Инс
19
Воукс
19
Воукс
10
Инс
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
24
Sam Walker
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Рединг - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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