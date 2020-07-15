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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 15 июля 2020
Бристоль Сити
15.07.2020, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип
1 : 1
Завершен
Сток Сити
45+1'
Ф. Бенкович
64'
Д. Батт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
90'
+3
Замена
Н. Коллинс
️️️️
С. Клукас
Замена
К. О'Доуда
️️️️
А. Вайманн
83'
81'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
L. Gregory
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Д. Хант
76'
76'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Батт
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Патерсон
56'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бенкович
Пас отдал
А. Вайманн
45'
+1
Замена
З. Винер
️️️️
N. Baker
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-2-2-3
25
Бентли
26
Калас
32
Хант
3
Дасилва
6
32
Бенкович
8
Смит
35
Патерсон
18
Дьедиу
18
Вайманн
21
Уэллс
4-4-2
17
Дэвис
2
Смит
17
Честер
4
Мартинс-Инди
23
Батт
6
Клукас
24
Кузинс
25
Пауэлл
16
МакКлин
19
19
Воукс
32
Хант
17
Элиассон
17
Элиассон
32
Хант
6
26
Винер
26
Винер
6
18
Вайманн
47
О'Доуда
47
О'Доуда
18
Вайманн
6
Клукас
22
Коллинс
22
Коллинс
6
Клукас
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
19
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
19
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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