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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Сток Сити
Лидс - Сток Сити: обзор матча 09 июля 2020
Лидс
09.07.2020, четверг, 19:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
5 : 0
Завершен
Сток Сити
45'
М. Клих (П)
47'
Э. Кошта
57'
Л. Купер
72'
П. Эрнандес
90+3'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Сток Сити
ГОЛ! 5:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Л. Эйлинг
90'
+3
Замена
Г. Берарди
️️️️
Л. Купер
84'
81'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
С. Клукас
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Харрисон
78'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
М. Клих
78'
75'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Б. Дуглас
️️️️
С. Даллас
75'
ГОЛ! 4:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Кошта
72'
63'
Желтая карточка
Д. Кузинс
60'
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Воукс
60'
Замена
М. Диуф
️️️️
Т. Кэмбелл
59'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 3:0!
Л. Купер
Пас отдал
П. Эрнандес
57'
Желтая карточка
С. Даллас
50'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кошта
Пас отдал
С. Даллас
47'
46'
Замена
Д. Честер
️️️️
Н. Коллинс
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Клих
45'
Желтая карточка
Б. Уайт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Уайт
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-4-2
1
Батлэнд
2
Смит
23
Батт
4
Мартинс-Инди
22
Коллинс
6
Клукас
24
Кузинс
25
Пауэлл
16
МакКлин
23
Кэмбелл
19
Воукс
43
Клих
7
Алиоски
7
Алиоски
43
Клих
6
Купер
28
Берарди
28
Берарди
6
Купер
15
Даллас
30
Дуглас
30
Дуглас
15
Даллас
11
Харрисон
16
Шеклтон
16
Шеклтон
11
Харрисон
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
22
Коллинс
17
Честер
17
Честер
22
Коллинс
23
Кэмбелл
92
Диуф
92
Диуф
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
2
Серенсен
2
Серенсен
25
Пауэлл
6
Клукас
15
Томпсон
15
Томпсон
6
Клукас
19
Воукс
19
19
19
Воукс
Остались в запасе
Лидс
Сток Сити
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Лидс - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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