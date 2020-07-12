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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 12 июля 2020
Сток Сити
12.07.2020, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
12'
Д. Батт
45'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
78'
Замена
Д. Кроули
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
75'
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Воукс
75'
Замена
Т. Инс
️️️️
Т. Кэмбелл
65'
Желтая карточка
Д. МакКлин
62'
60'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
И. Суньич
60'
Замена
️️️️
С. Хоган
46'
Замена
Ж. Бела
️️️️
У. Хардинг
ГОЛ! 2:0!
С. Клукас
Пас отдал
Д. МакКлин
45'
33'
Желтая карточка
Д. Беллингем
29'
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ! 1:0!
Д. Батт
Пас отдал
Н. Пауэлл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Сток Сити
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
2
Смит
16
МакКлин
6
Клукас
25
Пауэлл
24
Кузинс
23
Кэмбелл
19
Воукс
4-1-2-2
1
4
Робертс
6
Дин
45
Хардинг
2
Колен
26
Суньич
20
Гарднер
5
Беллингем
25
Хоган
10
Юткевич
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
10
Инс
10
Инс
23
Кэмбелл
19
Воукс
19
19
19
Воукс
26
Суньич
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
26
Суньич
5
Беллингем
7
Кроули
7
Кроули
5
Беллингем
45
Хардинг
91
Бела
91
Бела
45
Хардинг
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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