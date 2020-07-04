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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Барнсли
Сток Сити - Барнсли: обзор матча 04 июля 2020
Сток Сити
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 0
Завершен
Барнсли
8'
С. Воукс
10'
Т. Кэмбелл
38'
Т. Кэмбелл
87'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Барнсли
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. МакКлин
90'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
С. Клукас
90'
ГОЛ! 4:0!
Т. Инс
Пас отдал
Т. Смит
87'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
Н. Пауэлл
85'
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Воукс
71'
Замена
Т. Инс
️️️️
Т. Кэмбелл
71'
71'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Вудроу
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
67'
55'
Замена
К. Одуор
️️️️
К. Лудевиг
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
B. Williams
46'
Замена
E. Simoes
️️️️
Д. Браун
46'
Замена
К. Стайлс
️️️️
М. Ритцмайер
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
С. Клукас
38'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
31'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Д. МакКлин
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
С. Клукас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
17
Честер
23
Батт
2
Смит
24
Кузинс
16
МакКлин
25
Пауэлл
6
Клукас
19
Воукс
23
Кэмбелл
4-3-3
1
Уолтон
29
Лудевиг
5
Андерсен
20
21
Соллбауэр
8
Ритцмайер
20
Моуатт
16
Томас
8
Чаплин
12
Вудроу
18
Браун
16
МакКлин
92
Диуф
92
Диуф
16
МакКлин
23
Кэмбелл
10
Инс
10
Инс
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
2
Серенсен
2
Серенсен
25
Пауэлл
6
Клукас
15
Томпсон
15
Томпсон
6
Клукас
19
Воукс
19
19
19
Воукс
20
28
Уильямс
28
Уильямс
20
8
Ритцмайер
4
Стайлс
4
Стайлс
8
Ритцмайер
29
Лудевиг
29
Одуор
29
Одуор
29
Лудевиг
18
Браун
28
28
18
Браун
12
Вудроу
19
19
12
Вудроу
Остались в запасе
Сток Сити
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
3
Stephen Ward
ЦЗ
Остались в запасе
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Сток Сити - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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