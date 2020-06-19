Никита Куприянов - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Куприянов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Куприянов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2020
|1' -73'
|Сочи (Сочи)
|10:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)