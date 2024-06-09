Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Ставцев - статистика

Завершил карьеру
29 января 2004 (22), Орёл
#57 | Нападающий
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
16
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Иртыш
2 : 2
02.06.2024
Калуга
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
29.05.2024
Спартак К
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
1 : 3
25.05.2024
Калуга
79' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
3 : 0
19.05.2024
Химик
63' - 90'
72, 82'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Волга
1 : 2
15.05.2024
Калуга
30' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Калуга
1 : 2
11.05.2024
Машук-КМВ
1' - 46'
23'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
1 : 2
08.05.2024
Динамо Бр
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
5 : 2
04.05.2024
Калуга
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Калуга
4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Авангард
1 : 2
24.04.2024
Калуга
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
3 : 3
03.04.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 1
30.03.2024
Калуга
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
18.03.2024
Калуга
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Калуга
0 : 1
09.03.2024
Авангард
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга
Был в запасе
Главные новости
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
3
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
1
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
15
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
22
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
24
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+