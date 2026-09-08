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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Жоау Кошта
Статистика
€ 500 тыс
Жоау Кошта - статистика
Порту
2 февраля 1996 (30), Барселуш
#24 | Вратарь
185 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
04.09.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Академика де Визеу
0 : 3
29.08.2026
Порту
Был в запасе
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
1 : 0
16.05.2026
Санта-Клара
72' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
3 : 1
27.02.2026
Арука
Был в запасе
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