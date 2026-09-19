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Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Viktor Budinský
Статистика
Viktor Budinský - статистика
Баник
#1 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
2 : 0
16.05.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
2 : 1
12.05.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Теплице
2 : 1
09.05.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Баник
0 : 0
02.05.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Баник
0 : 1
25.04.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Баник
0 : 2
18.04.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Яблонец
4 : 1
11.04.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Баник
0 : 2
05.04.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Градец-Кралове
1 : 0
14.03.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Баник
6 : 2
08.03.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Спарта
5 : 2
28.02.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Баник
0 : 0
22.02.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
1 : 0
15.02.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Баник
2 : 0
07.02.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Словацко
2 : 2
01.02.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
1 : 4
13.12.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
0 : 0
07.12.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
1 : 0
22.11.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
0 : 1
08.11.2025
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
2 : 0
01.11.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Виктория
2 : 0
26.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Баник
0 : 1
19.10.2025
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Фастав
1 : 1
05.10.2025
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 1
01.10.2025
Баник
1' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
0 : 3
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
0 : 2
13.09.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
1 : 0
31.08.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
10.08.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Дукла
1 : 1
03.08.2025
Баник
Был в запасе
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