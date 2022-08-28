Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матис Карвальо - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Матис
    Фамилия Карвальо
    Команда Монпелье
    Состав Основной
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1999 (23 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    30.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    02.10.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:2 Монпелье (Монпелье)
    11.09.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    04.09.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    31.08.2022 45' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.08.2022 Был в запасе Брест (Брест) 0:7 Монпелье (Монпелье)
    • Читайте нас: 
    11