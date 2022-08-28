Матис Карвальо - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Матис
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Матис
|Фамилия
|Карвальо
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|04.09.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|45' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:7
|Монпелье (Монпелье)