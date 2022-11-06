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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Монпелье
Клермон - Монпелье: обзор матча 06 ноября 2022
Клермон
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
62'
К. Андрич
10'
Т. Саванье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Монпелье
84'
Замена
А. Норден
️️️️
Э. Ваи
81'
Желтая карточка
Э. Ваи
Замена
Б. Диалло
️️️️
Э. Рашани
80'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
К. Андрич
80'
Пенальти не реализован!
Г. Кюи
78'
71'
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
Замена
Я. Массолен
️️️️
С. Хауи
70'
66'
Замена
А. Суке
️️️️
Ф. Мауасса
ГОЛ! 1:1!
К. Андрич
Пас отдал
Э. Рашани
62'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Ж. Бела
59'
Замена
М. Чам
️️️️
Й. Маньин
58'
Желтая карточка
Ф. Ожье
42'
Пенальти не реализован!
К. Андрич
41'
34'
Желтая карточка
Н. Коцца
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
3-2-3-2
1
Мори
24
Ветеска
21
Ожье
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
19
Рашани
10
Хауи
91
Бела
17
Андрич
99
Кюи
4-4-2
21
Камара
77
Сако
6
Жульен
31
Коцца
27
Мауасса
3
Эстеве
8
Фаяд
4
Ферри
10
Саванье
11
Ваи
10
Хазри
19
Рашани
22
Диалло
22
Диалло
19
Рашани
17
Андрич
26
Аллевина
26
Аллевина
17
Андрич
10
Хауи
10
Массолен
10
Массолен
10
Хауи
6
Маньин
70
Чам
70
Чам
6
Маньин
91
Бела
20
Доссу
20
Доссу
91
Бела
27
Мауасса
2
Суке
2
Суке
27
Мауасса
11
Ваи
70
Норден
70
Норден
11
Ваи
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
Остались в запасе
Клермон
Монпелье
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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