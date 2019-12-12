Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Маркус Розенберг
Статистика
Маркус Розенберг - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1982 (43), Мальме
#9 | Нападающий
185 см | 76 кг
Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
11
8
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
4 : 3
28.11.2019
Динамо К
1' - 90'
48, 90'
Лига Европы, 4 тур
Лугано
0 : 0
07.11.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
2 : 1
24.10.2019
Лугано
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 1
03.10.2019
Копенгаген
1' - 90'
55'
58'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
1 : 0
19.09.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
1' - 90'
36'
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 0
15.08.2019
Мальме
1' - 90'
78'
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
08.08.2019
Зриньски
1' - 90'
66'
Лига Европы, 2 раунд
Мальме
3 : 2
01.08.2019
Домжале
1' - 90'
32'
Лига Европы, 2 раунд
Домжале
2 : 2
25.07.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Мальме
7 : 0
11.07.2019
Баллимина Юнайтед
1' - 90'
31, 33, 48'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+