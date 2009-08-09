|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -66'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|36'
|01.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|81'
|03.10.2009
|1' -26'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|30.09.2009
|73' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|19.09.2009
|1' -70'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|31.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.08.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|17.08.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|68'
|09.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Краснодар (Краснодар)
|06.08.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Черноморец (Новороссийск)