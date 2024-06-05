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Брендон Уильямс
Новости
€ 1 млн
Брендон Уильямс - новости
Халл Сити
3 сентября 2000 (26)
#30 | Защитник
Англия
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Трансферы
Восемь игроков покинули «Манчестер Юнайтед»
2024.06.05 18:33
5
Стали известны трансферные планы «МЮ» на лето
2024.02.23 12:04
Фото
«Манчестер Юнайтед» готов продать 13 футболистов
2023.06.26 07:50
4
«Манчестер Юнайтед» летом намерен избавиться от 15 игроков
2023.04.22 14:38
2
13 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»
2023.04.13 20:56
5
«Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава: уйти могут семь футболистов
2023.04.03 23:48
4
Фото
Фанаты «МЮ» требуют разрыва контракта с 22-летним игроком – все из-за фото в машине
2023.03.28 16:47
5
Брендон Уильямс: «Кто такой этот идиот, который говорит, что Магуайр не должен играть в старте?»
2022.09.21 19:10
2
Брендон Уильямс: «У Магуайра отличная карьера. Он на вершине»
2022.09.21 10:58
«Манчестер Юнайтед» готов продать восемь футболистов
2022.07.04 23:32
Защитник «Манчестер Юнайтед» Уильямс зимой может уйти в «Ньюкасл»
2020.12.04 21:37
1
Фото
Гринвуд взял 11-й номер в «Манчестер Юнайтед»
2020.09.04 16:35
Фото
Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» включены в команду недели в Лиге Европы
2020.03.13 16:16
Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»
2020.02.18 07:36
10
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