Брендон Уильямс: «Кто такой этот идиот, который говорит, что Магуайр не должен играть в старте?»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс считает, что его партнер Гарри Магуайр достоин места в стартовом составе, вопреки мнению критиков из твиттера.
«Кто такой этот маленький идиот из твиттера, который пишет, что Магуайр не должен играть в старте? Кто он такой? Гарри – отличный парень. Топ-футболист, капитан», – сказал Уильямс.
- Магуайр в Манчестере с 2019 года.
- С ним Англия в прошлом году дошла до финала Евро-2020.
- 29-летний Магуайр стоит 30 миллионов евро.