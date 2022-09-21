Брендон Уильямс: «Кто такой этот идиот, который говорит, что Магуайр не должен играть в старте?»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс считает, что его партнер Гарри Магуайр достоин места в стартовом составе, вопреки мнению критиков из твиттера.

«Кто такой этот маленький идиот из твиттера, который пишет, что Магуайр не должен играть в старте? Кто он такой? Гарри – отличный парень. Топ-футболист, капитан», – сказал Уильямс.