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    Брендон Уильямс: «Кто такой этот идиот, который говорит, что Магуайр не должен играть в старте?»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс считает, что его партнер Гарри Магуайр достоин места в стартовом составе, вопреки мнению критиков из твиттера.

    «Кто такой этот маленький идиот из твиттера, который пишет, что Магуайр не должен играть в старте? Кто он такой? Гарри – отличный парень. Топ-футболист, капитан», – сказал Уильямс.

    • Магуайр в Манчестере с 2019 года.
    • С ним Англия в прошлом году дошла до финала Евро-2020.
    • 29-летний Магуайр стоит 30 миллионов евро.

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    Источник: The Sportsman

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Ron09 50 секунд назад

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