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Команды
Халл Сити
Брендон Уильямс
Статистика
€ 1 млн
Брендон Уильямс - статистика
Халл Сити
3 сентября 2000 (26)
#30 | Защитник
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Халл Сити
0 : 2
25.11.2025
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
27.09.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
4 : 2
30.08.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 3
23.08.2025
Блэкберн
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
3 : 2
17.08.2025
Оксфорд
Был в запасе
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