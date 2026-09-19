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€ 2,50 млн

Марле Аке - статистика

Зюлте-Варегем
5 января 2001 (25)
#11 | Нападающий
177 см
Франция | Кот-д'Ивуар
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 84'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
0 : 2
06.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
42'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
2 : 2
30.08.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 84'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
0 : 2
06.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
42'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
2 : 2
30.08.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
22.08.2026
Беверен
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.08.2026
Генк
1' - 90'
82'
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