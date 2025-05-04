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МК Алжир
Зинедин Ферхат
Статистика
€ 750 тыс
Зинедин Ферхат - статистика
МК Алжир
1 марта 1993 (33)
#8 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Алжир
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
24
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 1
04.05.2025
Анжер
1' - 20'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
0 : 2
27.04.2025
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
2 : 1
20.04.2025
Анжер
69' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
2 : 0
13.04.2025
Монпелье
86' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
05.04.2025
Анжер
80' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
0 : 3
30.03.2025
Ренн
76' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
15.03.2025
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
09.03.2025
Анжер
76' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 4
02.03.2025
Тулуза
1' - 66'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 3
22.02.2025
Анжер
1' - 61'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
0 : 1
16.02.2025
Анжер
1' - 78'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
09.02.2025
Марсель
55' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
02.02.2025
Гавр
74' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
26.01.2025
Анжер
63' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 0
19.01.2025
Осер
75' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
12.01.2025
Анжер
62' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 0
05.01.2025
Брест
66' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 0
15.12.2024
Анжер
68' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
0 : 3
07.12.2024
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
1 : 1
04.10.2024
Анжер
1' - 45'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 3
29.09.2024
Реймс
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
76' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
72' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
76' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
68' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
Был в запасе
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