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Хорватия. Футбольная лига
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Осиек
Марсель Хайстер
Статистика
€ 200 тыс
Марсель Хайстер - статистика
Осиек
29 июля 1992 (34)
#2 | Защитник
182 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
1' - 90'
35'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Осиек
4 : 2
12.09.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Риека
4 : 1
05.09.2026
Осиек
1' - 46'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Осиек
3 : 0
30.08.2026
Славен Белупо
1' - 83'
37'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
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Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Аякс
0 : 1
31.08.2023
Лудогорец
1' - 90'
56'
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
1 : 4
24.08.2023
Аякс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Лудогорец
5 : 1
17.08.2023
Астана
1' - 90'
47'
Лига Европы, 3 раунд
Астана
2 : 1
08.08.2023
Лудогорец
1' - 78'
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