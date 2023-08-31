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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Лудогорец
Аякс - Лудогорец: обзор матча 31 августа 2023
Аякс
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Лудогорец
62'
М. Тиссера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Лудогорец
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
О. Вейндал
82'
81'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
81'
Замена
П. Наресси
️️️️
Я. Пиотровски
Желтая карточка
С. Бергейс
74'
71'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Замена
М. Годтс
️️️️
С. Бергвейн
71'
66'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиссера
60'
Замена
Д. Янков
️️️️
И. Йорданов
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Форбш
59'
Желтая карточка
К. Тэйлор
57'
56'
Желтая карточка
М. Хайстер
Замена
Д. Классен
️️️️
Б. ван ден Бомен
46'
46'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
Желтая карточка
С. Бергвейн
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
4-3-1-2
1
Гортер
5
Вейндал
18
Медич
21
Хато
2
Ренш
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Форбш
4-1-2-2-1
21
Слуга
16
Витри
24
Вердон
2
Хайстер
19
Сонко Сундберг
5
Гонсалвеш
8
Йорданов
24
Пиотровски
37
Текпетей
11
Видаль
12
Секо
5
Вейндал
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Вейндал
9
Форбш
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Форбш
8
ван ден Бомен
18
Классен
18
Классен
8
ван ден Бомен
34
Бергвейн
22
Годтс
22
Годтс
34
Бергвейн
24
Пиотровски
6
Наресси
6
Наресси
24
Пиотровски
8
Йорданов
8
Янков
8
Янков
8
Йорданов
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
Остались в запасе
Аякс
Лудогорец
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
69
Пламен Пепеляшев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
Остались в запасе
69
Пламен Пепеляшев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Аякс - Лудогорец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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