Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Аякс
Лудогорец - Аякс: обзор матча 24 августа 2023
Лудогорец
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 4
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Аякс
69'
О. Вердон (П)
16'
М. Кудус
18'
М. Кудус
40'
Б. Бробби
50'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Аякс
90'
Замена
М. Годтс
️️️️
М. Кудус
81'
Желтая карточка
Я. Медич
79'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
О. Вейндал
Замена
П. Наресси
️️️️
И. Йорданов
78'
73'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
73'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
ГОЛ с пенальти! 1:4!
О. Вердон
69'
Замена
Рик
️️️️
Р. Секо
66'
Замена
С. Делев
️️️️
К. Десподов
57'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
57'
50'
ГОЛ! 0:4!
М. Кудус
Пас отдал
С. Бергвейн
46'
Замена
К. Форбш
️️️️
Б. Бробби
Замена
Д. Янков
️️️️
К. Гонсалвеш
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
Б. Бробби
Пас отдал
О. Вейндал
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Кудус
Пас отдал
К. Тэйлор
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Ренш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Карлуш Форбш
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Падт
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
2
Хайстер
16
Витри
5
Гонсалвеш
8
Йорданов
24
Пиотровски
37
Текпетей
77
Десподов
12
Секо
4-3-2-1
1
Гортер
2
Ренш
18
Медич
21
Хато
5
Вейндал
4
Тахирович
24
Тэйлор
23
Бергейс
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
8
Йорданов
6
Наресси
6
Наресси
8
Йорданов
5
Гонсалвеш
8
Янков
8
Янков
5
Гонсалвеш
12
Секо
37
Рик
37
Рик
12
Секо
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
77
Десподов
7
Делев
7
Делев
77
Десподов
5
Вейндал
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Вейндал
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
9
Бробби
9
Форбш
9
Форбш
9
Бробби
20
Кудус
22
Годтс
22
Годтс
20
Кудус
Остались в запасе
Лудогорец
Аякс
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Лудогорец - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Новости команд
Все
Лудогорец
Аякс
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+