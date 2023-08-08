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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Лудогорец
Астана - Лудогорец: обзор матча 08 августа 2023
Астана
08.08.2023, вторник, 17:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Лудогорец
40'
Ж. Томашевич
53'
А. Марочкин
34'
Н. Сонко Сундберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Лудогорец
Желтая карточка
Ж. Томашевич
90'
+5
87'
Желтая карточка
О. Вердон
Замена
Э. Астанов
️️️️
Д. Дарбо
84'
78'
Замена
С. Делев
️️️️
М. Хайстер
78'
Замена
П. Наресси
️️️️
Я. Пиотровски
Замена
Д. Йованчич
️️️️
М. Эбонг
75'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
66'
66'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
Замена
М. Томасов
️️️️
А. Аимбетов
61'
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Ф. Урега
60'
57'
Замена
Д. Янков
️️️️
К. Десподов
57'
Замена
И. Йорданов
️️️️
К. Гонсалвеш
ГОЛ! 2:1!
А. Марочкин
Пас отдал
К. Оганесян
53'
47'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
С. Лончар
47'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Томашевич
Пас отдал
С. Лончар
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сонко Сундберг
Пас отдал
К. Десподов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Стипе Лончар
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
4-3-1-2
93
Чондрич
15
Бейсебеков
22
Марочкин
5
Томашевич
13
Оганесян
70
Урега
11
Вороговский
10
Лончар
7
Эбонг
95
Аимбетов
98
Дарбо
3-3-1-2-1
22
Падт
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
2
Хайстер
16
Витри
5
Гонсалвеш
4
Руссо
24
Пиотровски
37
Текпетей
77
Десподов
12
Секо
70
Урега
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
70
Урега
7
Эбонг
29
Йованчич
29
Йованчич
7
Эбонг
95
Аимбетов
10
Томасов
10
Томасов
95
Аимбетов
98
Дарбо
10
Астанов
10
Астанов
98
Дарбо
24
Пиотровски
6
Наресси
6
Наресси
24
Пиотровски
5
Гонсалвеш
8
Йорданов
8
Йорданов
5
Гонсалвеш
77
Десподов
8
Янков
8
Янков
77
Десподов
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
2
Хайстер
7
Делев
7
Делев
2
Хайстер
Остались в запасе
Астана
Лудогорец
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Астана - Лудогорец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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