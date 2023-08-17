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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Астана
Лудогорец - Астана: обзор матча 17 августа 2023
Лудогорец
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Астана
25'
Б. Текпетей
47'
Я. Пиотровски
50'
Б. Текпетей
58'
Я. Пиотровски
67'
К. Десподов
29'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Астана
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
81'
80'
Замена
М. Габышев
️️️️
Ф. Урега
80'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Д. Дарбо
Замена
С. Делев
️️️️
К. Десподов
77'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
77'
76'
Вторая желтая
Д. Йованчич
Замена
П. Наресси
️️️️
К. Гонсалвеш
70'
ГОЛ! 5:1!
К. Десподов
Пас отдал
Р. Секо
67'
62'
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
С. Лончар
61'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Эбонг
ГОЛ! 4:1!
Я. Пиотровски
Пас отдал
Н. Сонко Сундберг
58'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
54'
52'
Замена
М. Томасов
️️️️
А. Аимбетов
ГОЛ! 3:1!
Б. Текпетей
50'
ГОЛ! 2:1!
Я. Пиотровски
Пас отдал
М. Хайстер
47'
Замена
И. Пластун
️️️️
О. Вердон
46'
43'
Желтая карточка
Д. Йованчич
34'
Желтая карточка
А. Аимбетов
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дарбо
Пас отдал
Ф. Урега
27'
Желтая карточка
М. Эбонг
ГОЛ! 1:0!
Б. Текпетей
Пас отдал
А. Витри
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Слуга
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
2
Хайстер
16
Витри
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
8
Йорданов
37
Текпетей
77
Десподов
12
Секо
3-1-3-1-2
93
Чондрич
13
Оганесян
5
Томашевич
22
Марочкин
29
Йованчич
10
Лончар
11
Вороговский
70
Урега
7
Эбонг
98
Дарбо
95
Аимбетов
24
Вердон
32
Пластун
32
Пластун
24
Вердон
5
Гонсалвеш
6
Наресси
6
Наресси
5
Гонсалвеш
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
77
Десподов
7
Делев
7
Делев
77
Десподов
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
70
Урега
19
Габышев
19
Габышев
70
Урега
10
Лончар
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
10
Лончар
98
Дарбо
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
98
Дарбо
7
Эбонг
5
Куат
5
Куат
7
Эбонг
95
Аимбетов
10
Томасов
10
Томасов
95
Аимбетов
Остались в запасе
Лудогорец
Астана
22
Сержио Падт
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Лудогорец - Астана
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Арена Хувефарма
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