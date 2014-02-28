Статистика по турнирам

Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Англии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Англии 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок РЖД 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008