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Dion Malone - статистика

Телстар
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Телстар
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Телстар
3 : 1
22.03.2026
ПСВ
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
3 : 0
14.03.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 4
08.03.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар
3 : 0
27.02.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.02.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Телстар
1 : 1
15.02.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
08.02.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
4 : 1
31.01.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар
0 : 1
25.01.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Телстар
2 : 2
13.12.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Телстар
1 : 2
30.11.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 1
23.11.2025
Утрехт
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
0 : 0
07.11.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Телстар
2 : 3
19.10.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
05.10.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Телстар
4 : 2
28.09.2025
Гоу Эхед Иглс
64' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2025
Телстар
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
0 : 2
30.08.2025
Телстар
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
2 : 0
10.08.2025
Телстар
85' - 90'
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