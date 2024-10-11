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Жером Ротен
Новости
Жером Ротен - новости
Завершил карьеру
31 марта 1978 (48)
#25 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Франция
Статистика
Новости
Публикации
Ротен заявил о расколе в сборной Франции из-за слов Мбаппе про «Золотой мяч»
14 сентября
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции призвали лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной
2024.10.11 23:11
1
Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»
2023.11.01 00:23
9
Ротен встал на защиту Бензема: «Пусть министр внутренних дел Франции закроет рот или предоставит доказательства!»
2023.10.19 23:45
3
Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси не хотел тренироваться по утрам»
2023.06.09 00:15
Ротен призвал Месси уйти из «ПСЖ»: «Он приехал сюда только из-за денег»
2023.05.02 22:38
5
«Он бы сдвинул этот клуб с мертвой точки»: Ротен назвал идеального тренера для «ПСЖ»
2023.03.24 14:51
3
Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»
2023.03.09 18:03
10
Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»
2023.03.09 17:35
2
Фото
Бывший полузащитник «ПСЖ» Ротен подал на Эвра в суд
2019.04.03 11:21
10
Ротен: «Зачем «ПСЖ» Куртуа? У них же есть Ареола»
2018.04.14 12:39
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