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    Бывший полузащитник «ПСЖ» Ротен подал на Эвра в суд

    Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Монако», а в настоящие дни эксперт на французском ТВ Жером Ротен в своем твиттере анонсировал подачу заявления в суд на Патриса Эвра.

    По признанию Жерома, бывший футболист обратится в суд из-за угроз со стороны Эвра.

    Ротен пояснил, что решение принималось после обсуждений с его юристом.

    Жером раскритиковал Эвра за бурные празднования победы «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1), после чего Патрис опубликовал видео, в котором пригрозил Ротену, что ударит того при встрече.

    • Жером с 2001 по 2004-й год выступал за «Монако».
    • В течение трех лет он выступал в одной команде с Патрисом Эвра.
    • Вместе они доходили до финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:3).

    Источник: Твиттер Жерома Ротена

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4739

      mihail200606 28 минут назад

      Детский сад..

      0
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      ...
      Рейтинг: +802

      xColaz > mihail200606 20 минут назад

      Тебя тоже преследовали злобные негры в детском саду? =)

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