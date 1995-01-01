Бывший полузащитник «ПСЖ» Ротен подал на Эвра в суд

Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Монако», а в настоящие дни эксперт на французском ТВ Жером Ротен в своем твиттере анонсировал подачу заявления в суд на Патриса Эвра.

По признанию Жерома, бывший футболист обратится в суд из-за угроз со стороны Эвра.

Ротен пояснил, что решение принималось после обсуждений с его юристом.

Жером раскритиковал Эвра за бурные празднования победы «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1), после чего Патрис опубликовал видео, в котором пригрозил Ротену, что ударит того при встрече.

Жером с 2001 по 2004-й год выступал за «Монако».

В течение трех лет он выступал в одной команде с Патрисом Эвра.

Вместе они доходили до финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:3).