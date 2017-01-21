|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|15.04.2017
|75' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|85'
|08.04.2017
|1' -45'
|Нанси (Нанси)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2017
|1' -59'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Лион (Лион)
|18.02.2017
|1' -15'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|12.02.2017
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|08.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Нант (Нант)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|14.08.2016
|1' -24'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Ренн (Ренн)