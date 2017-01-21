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    Клеман Шантом - статистика

    Полузащитник
    Имя Клеман
    Фамилия Шантом
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Ренн (Ренн)
    15.04.2017 75' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Лилль (Лилль)
    85'
    08.04.2017 1' -45' Нанси (Нанси) 3:0 Ренн (Ренн)
    02.04.2017 1' -59' Ренн (Ренн) 1:1 Лион (Лион)
    18.02.2017 1' -15' Марсель (Марсель) 2:0 Ренн (Ренн)
    12.02.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Ницца (Ницца)
    08.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Ренн (Ренн)
    04.02.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Ренн (Ренн)
    28.01.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 Нант (Нант)
    21.01.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Ренн (Ренн)
    14.08.2016 1' -24' Ницца (Ницца) 1:0 Ренн (Ренн)
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