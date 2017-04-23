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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 23 апреля 2017
Сент-Этьен
23.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
40'
Р. Берич
45'
Мешер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
Замена
А. Норден
️️️️
Б. Корнье
89'
Желтая карточка
К. Малку
85'
Замена
Х. Майга
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
84'
78'
Замена
У. Саид
️️️️
Й. Наньон
75'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Прсич
45'
ГОЛ! 1:1!
Мешер
Пас отдал
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Р. Амума
40'
23'
Желтая карточка
Мешер
16'
Желтая карточка
С. Прсич
9'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-1-1-4
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
17
Верету
10
Корнье
9
Берич
6
Савье
17
Амума
3-2-4-1
56
Костиль
3
Мендеш
23
Наньон
17
Мешер
24
Бааль
5
Бенсебаини
19
Мубеле
8
Гуркюфф
21
Андре
14
Прсич
13
Сио
18
Пьерр-Габриэль
80
Майга
80
Майга
18
Пьерр-Габриэль
10
Корнье
70
Норден
70
Норден
10
Корнье
14
Прсич
6
Фернандес
6
Фернандес
14
Прсич
23
Наньон
22
Саид
22
Саид
23
Наньон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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