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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 08 февраля 2017
Анжер
08.02.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ренн
85'
Красная карточка
Л. Бааль
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ф. Дьедиу
81'
Желтая карточка
Р. Томас
78'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
П. Капелле
67'
65'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
А. Калулу
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Бамба
62'
52'
Желтая карточка
Б. Андре
45'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Й. Наньон
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Ренн
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Мишель
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
25
Сиссоко
17
Ндойе
19
Бамба
18
Дьедиу
4-4-2
56
Костиль
23
Наньон
3
Мендеш
29
Данзе
24
Бааль
8
Гуркюфф
8
Шантом
21
Андре
31
Амалфитано
13
Сио
15
Калулу
15
Капелле
29
Тайт
29
Тайт
15
Капелле
19
Бамба
19
Пепе
19
Пепе
19
Бамба
18
Дьедиу
91
Суну
91
Суну
18
Дьедиу
15
Калулу
27
Дьякаби
27
Дьякаби
15
Калулу
23
Наньон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
23
Наньон
Остались в запасе
Анжер
Ренн
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Анжер - Ренн
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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