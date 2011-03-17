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Самми Траоре
Статистика
Самми Траоре - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1976 (50)
#13 | Защитник
193 см | 89 кг
Мали | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
ПСЖ
1 : 1
17.03.2011
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Бенфика
2 : 1
10.03.2011
ПСЖ
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
ПСЖ
0 : 0
24.02.2011
БАТЭ
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
БАТЭ
2 : 2
17.02.2011
ПСЖ
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Карпаты
1 : 1
15.12.2010
ПСЖ
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ПСЖ
4 : 2
02.12.2010
Севилья
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Боруссия Д
1 : 1
21.10.2010
ПСЖ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
ПСЖ
2 : 0
30.09.2010
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