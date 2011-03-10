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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - ПСЖ
Бенфика - ПСЖ: обзор матча 10 марта 2011
Бенфика
10.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
ПСЖ
41'
М. Перейра
81'
Ф. Хара
13'
П. Луйиндула
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ПСЖ
Замена
С. Пейшоту
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 2:1!
Ф. Хара
Пас отдал
П. Аймар
Замена
Ф. Махеджуф
️️️️
Т. Маконда
Травма
Т. Маконда
Замена
П. Аймар
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Н. Кебану
️️️️
М. Бодмер
Замена
Ф. Хара
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Ж. Маурис
️️️️
П. Луйиндула
Травма
П. Луйиндула
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
К. Мартинш
Желтая карточка
Сеара
Желтая карточка
Э. Сальвио
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Луйиндула
Пас отдал
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
(К)
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Зумана Камара
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ПП
24
Матье Бодмер
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Флориан Махеджуф
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
26
Сидней
4
Луизао
2
Перейра
10
Гайтан
22
Мартинш
6
Хави Гарсия
11
Сальвио
7
Кардосо
16
Савиола
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
13
Траоре
22
Арман
6
Маконда
88
Луйиндула
8
Шантом
6
Камара
12
Нене
9
Эрдинг
24
Бодмер
22
Мартинш
25
Пейшоту
25
Пейшоту
22
Мартинш
10
Гайтан
10
Аймар
10
Аймар
10
Гайтан
11
Сальвио
26
Хара
26
Хара
11
Сальвио
24
Бодмер
92
Кебану
92
Кебану
24
Бодмер
6
Маконда
10
Махеджуф
10
Махеджуф
6
Маконда
88
Луйиндула
33
Маурис
33
Маурис
88
Луйиндула
Остались в запасе
Бенфика
ПСЖ
25
Жулио Сезар
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бенфика - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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