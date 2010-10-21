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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - ПСЖ
Боруссия Д - ПСЖ: обзор матча 21 октября 2010
Боруссия Д
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
54'
Н. Шахин
89'
К. Шантом
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - ПСЖ
ГОЛ! 1:1!
К. Шантом
Пас отдал
Г. Оаро
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
К. Шантом
️️️️
Нене
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Бодмер
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
Н. Шахин
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
С. Тьене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
0
Деде
26
Пищек
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
10
Барриос
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
12
Сахо
6
Камара
29
Тьене
29
Сессеньон
0
Макелеле
24
Бодмер
12
Нене
9
Эрдинг
88
Луйиндула
16
Блащиковски
8
Фойлнер
8
Фойлнер
16
Блащиковски
5
Бендер
27
Гетце
27
Гетце
5
Бендер
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
24
Бодмер
11
Клеман
11
Клеман
24
Бодмер
12
Нене
8
Шантом
8
Шантом
12
Нене
9
Эрдинг
99
Оаро
99
Оаро
9
Эрдинг
Остались в запасе
Боруссия Д
ПСЖ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Боруссия Д - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:45 (прямая)
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