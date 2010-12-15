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Лига Европы 2026/2027
Карпаты - ПСЖ
Карпаты - ПСЖ: обзор матча 15 декабря 2010
Карпаты
15.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
44'
А. Федецкий
36'
П. Луйиндула
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - ПСЖ
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
В. Гудыма
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Т. Маконда
Замена
А. Гурули
️️️️
Д. Кожанов
Травма
Д. Кожанов
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Г. Баранец
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:1!
А. Федецкий
ГОЛ! 0:1!
П. Луйиндула
Пас отдал
М. Эрдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Григорий Баранец
АП
16
Игорь Худобяк
ПП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
(К)
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
6
Трипи Маконда
ЛП
24
Матье Бодмер
ОП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
9
Ясин Казми
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Тлумак
22
Авелар
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
9
Мартынюк
19
Ткачук
9
Кожанов
16
Худобяк
6
Баранец
79
Кузнецов
4-1-3-2
0
Купе
2
Сеара
13
Траоре
6
Камара
29
Тьене
24
Бодмер
29
Сессеньон
11
Клеман
6
Маконда
9
Эрдинг
88
Луйиндула
6
Баранец
19
Габовда
19
Габовда
6
Баранец
79
Кузнецов
36
Гудыма
36
Гудыма
79
Кузнецов
9
Кожанов
9
Гурули
9
Гурули
9
Кожанов
6
Маконда
33
Маурис
33
Маурис
6
Маконда
Остались в запасе
Карпаты
ПСЖ
88
Андрей Гурский
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
9
Ясин Казми
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
88
Андрей Гурский
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
9
Ясин Казми
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Карпаты - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Украина
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