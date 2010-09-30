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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Карпаты
ПСЖ - Карпаты: обзор матча 30 сентября 2010
ПСЖ
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
4'
К. Жалле
20'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Карпаты
Замена
Т. Маконда
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
М. Кежман
Желтая карточка
Г. Оаро
Замена
Г. Оаро
️️️️
Нене
Замена
Б. Баранец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
О. Голодюк
️️️️
С. Зенев
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Гурули
Желтая карточка
С. Годвин
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 2:0!
Нене
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
44
Артем Федецкий
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Сергей Зенев
ЛВ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ПВ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
12
Нене
8
Шантом
11
Клеман
29
Сессеньон
9
Эрдинг
88
Луйиндула
4-1-2-2-1
22
Тлумак
44
Федецкий
44
Чечер
4
Тубич
22
Авелар
7
Годвин
9
Гурули
16
Худобяк
9
Кожанов
20
Зенев
79
Кузнецов
29
Сессеньон
6
Маконда
6
Маконда
29
Сессеньон
12
Нене
99
Оаро
99
Оаро
12
Нене
9
Эрдинг
99
Кежман
99
Кежман
9
Эрдинг
9
Кожанов
19
Баранец
19
Баранец
9
Кожанов
9
Гурули
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Гурули
20
Зенев
32
Голодюк
32
Голодюк
20
Зенев
Остались в запасе
ПСЖ
Карпаты
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ПСЖ - Карпаты
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Помощники судьи:
Игор Крмар
Синиша Премужай (оба - Хорватия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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