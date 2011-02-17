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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - ПСЖ
БАТЭ - ПСЖ: обзор матча 17 февраля 2011
БАТЭ
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ПСЖ
16'
Р. Брессан
81'
М. Гордейчук
30'
М. Эрдинг
89'
П. Луйиндула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - ПСЖ
ГОЛ! 2:2!
П. Луйиндула
Пас отдал
Ж. Клеман
Замена
Т. Маконда
️️️️
М. Эрдинг
Замена
М. Скавыш
️️️️
В. Родионов
ГОЛ! 2:1!
М. Гордейчук
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Р. Брессан
Замена
М. Бодмер
️️️️
Л. Жюли
Замена
Д. Лихтарович
️️️️
Ф. Рудик
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Нене
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
П. Луйиндула
ГОЛ! 1:0!
Р. Брессан
Пас отдал
В. Родионов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Филипп Рудик
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
БАТЭ
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Флориан Махеджуф
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-5-1
30
Гутор
26
Бордачев
5
Юревич
55
Симич
24
Шитов
33
Нехайчик
8
Володько
23
Олехнович
88
Брессан
2
Рудик
20
Родионов
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
0
Жюли
11
Клеман
8
Шантом
12
Нене
88
Луйиндула
9
Эрдинг
2
Рудик
2
Лихтарович
2
Лихтарович
2
Рудик
88
Брессан
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Брессан
20
Родионов
15
Скавыш
15
Скавыш
20
Родионов
9
Эрдинг
6
Маконда
6
Маконда
9
Эрдинг
0
Жюли
24
Бодмер
24
Бодмер
0
Жюли
12
Нене
33
Маурис
33
Маурис
12
Нене
Остались в запасе
БАТЭ
ПСЖ
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Остались в запасе
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча БАТЭ - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Борисов-Арена
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