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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - БАТЭ
ПСЖ - БАТЭ: обзор матча 24 февраля 2011
ПСЖ
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - БАТЭ
Замена
Т. Маконда
️️️️
Ж. Маурис
Замена
М. Скавыш
️️️️
Р. Брессан
Желтая карточка
З. Камара
Замена
Н. Кебану
️️️️
М. Бодмер
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Ф. Рудик
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Д. Лихтарович
Желтая карточка
П. Нехайчик
Желтая карточка
И. Шитов
Желтая карточка
Ж. Клеман
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Филипп Рудик
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
БАТЭ
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-2-2-3
30
Эдель
24
Бодмер
22
Арман
6
Камара
29
Тьене
2
Сеара
11
Клеман
8
Шантом
9
Эрдинг
33
Маурис
88
Луйиндула
4-5-1
30
Гутор
24
Шитов
5
Юревич
55
Симич
26
Бордачев
2
Рудик
88
Брессан
8
Володько
2
Лихтарович
33
Нехайчик
20
Родионов
24
Бодмер
92
Кебану
92
Кебану
24
Бодмер
33
Маурис
6
Маконда
6
Маконда
33
Маурис
9
Эрдинг
99
Оаро
99
Оаро
9
Эрдинг
2
Лихтарович
62
Гордейчук
62
Гордейчук
2
Лихтарович
2
Рудик
23
Олехнович
23
Олехнович
2
Рудик
88
Брессан
15
Скавыш
15
Скавыш
88
Брессан
Остались в запасе
ПСЖ
БАТЭ
0
Грегори Купе
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Остались в запасе
33
Дмитрий Иванов
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ПСЖ - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Парк де Пренс
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