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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Севилья
ПСЖ - Севилья: обзор матча 02 декабря 2010
ПСЖ
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
4 : 2
Завершен
Севилья
17'
М. Бодмер
20'
Г. Оаро
45'
Нене
47'
Г. Оаро
32'
Ф. Кануте
36'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Севилья
Желтая карточка
К. Жалле
+1
+1
Желтая карточка
Д. Перотти
Травма
К. Шантом
Замена
К. Жалле
️️️️
М. Бодмер
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Ромарик
Замена
Л. Жюли
️️️️
Г. Оаро
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Нене
Замена
А. Альфаро
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
К. Шантом
ГОЛ! 4:2!
Г. Оаро
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Зокора
ГОЛ! 3:2!
Нене
Пас отдал
С. Сессеньон
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Капель
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Нене
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Бодмер
Пас отдал
З. Камара
17'
11'
Желтая карточка
Д. Зокора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
(К)
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛВ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
29
Стефан Сессеньон
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
8
Диего Перотти
ПВ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-3-1
30
Эдель
29
Тьене
6
Камара
12
Сахо
2
Сеара
11
Клеман
8
Шантом
12
Нене
24
Бодмер
29
Сессеньон
99
Оаро
4-2-3-1
25
Палоп
35
Дабо
4
Касерес
14
Эскюде
3
Наварро
16
Зокора
5
Ромарик
8
Перотти
11
Ренато
17
Капель
11
Кануте
24
Бодмер
13
Жалле
13
Жалле
24
Бодмер
99
Оаро
0
Жюли
0
Жюли
99
Оаро
12
Нене
88
Луйиндула
88
Луйиндула
12
Нене
5
Ромарик
8
Чигарини
8
Чигарини
5
Ромарик
17
Капель
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Капель
16
Зокора
21
Негредо
21
Негредо
16
Зокора
Остались в запасе
ПСЖ
Севилья
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча ПСЖ - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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