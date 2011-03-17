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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Бенфика
ПСЖ - Бенфика: обзор матча 17 марта 2011
ПСЖ
17.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Бенфика
35'
М. Бодмер
25'
Н. Гайтан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бенфика
Замена
Жардел
️️️️
Н. Гайтан
Замена
С. Пейшоту
️️️️
П. Аймар
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Сеара
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Бодмер
Замена
К. Мартинш
️️️️
Х. Савиола
ГОЛ! 1:1!
М. Бодмер
Пас отдал
М. Эрдинг
Желтая карточка
П. Аймар
ГОЛ! 0:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
П. Аймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Пабло Аймар
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-4-1-1
30
Эдель
29
Тьене
22
Арман
12
Сахо
2
Сеара
12
Нене
0
Макелеле
8
Шантом
13
Жалле
24
Бодмер
9
Эрдинг
4-1-3-2
13
Роберто
2
Перейра
26
Сидней
4
Луизао
17
Коэнтрау
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
10
Аймар
11
Сальвио
7
Кардосо
16
Савиола
24
Бодмер
0
Жюли
0
Жюли
24
Бодмер
9
Эрдинг
99
Оаро
99
Оаро
9
Эрдинг
2
Сеара
33
Маурис
33
Маурис
2
Сеара
10
Аймар
25
Пейшоту
25
Пейшоту
10
Аймар
10
Гайтан
33
Жардел
33
Жардел
10
Гайтан
16
Савиола
22
Мартинш
22
Мартинш
16
Савиола
Остались в запасе
ПСЖ
Бенфика
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
25
Жулио Сезар
ВР
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПСЖ - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 20:45 (прямая)
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