Петрос Аветисян - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Петрос
|Фамилия
|Аветисян
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Петрос
|Фамилия
|Аветисян
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|3
|1
|0
|2
|0
|Акжайык
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2022
|62' -90'
|Акжайык (Уральск)
|4:2
|Атырау (Атырау)
|20.08.2022
|71' -90'
|Акжайык (Уральск)
|2:0
|Каспий (Актау)
|02.07.2022
|1' -56'
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:0
|Ордабасы (Шымкент)
|08.05.2022
|64' -90'
|Туран (Туркестан)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|17.04.2022
|1' -62'
|Тараз (Тараз)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|30'