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Команды
Краковия
Мартин Минчев
Статистика
€ 700 тыс
Мартин Минчев - статистика
Краковия
22 апреля 2001 (25)
#17 | Полузащитник
176 см
Болгария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
56' - 90'
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Польша. Экстракласа 2024/2025
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Отбор ЧЕ-2020 2019
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И
Г
П
Ж
К
Болгария
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
56' - 90'
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