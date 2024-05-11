Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Золински - статистика

Завершил карьеру
3 мая 1992 (34), Берлин
#31 | Нападающий
181 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
6
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
3 : 1
11.05.2024
Кайзерслаутерн
1' - 32'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
04.05.2024
Магдебург
1' - 70'
57'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Хольштайн
1 : 3
27.04.2024
Кайзерслаутерн
54' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
20.04.2024
Веен
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
12.04.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Гамбург
2 : 1
06.04.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Кайзерслаутерн
1 : 3
30.03.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
1 : 1
16.03.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
10.03.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Ганза
0 : 3
02.03.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Кайзерслаутерн
0 : 4
24.02.2024
Карлсруэ
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
1 : 1
18.02.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.12.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
09.12.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
3 : 3
28.10.2023
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
4 : 3
21.10.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 2
25.08.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
29.07.2023
Санкт-Паули
72' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+