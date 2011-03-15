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Фабрис Абриэль
Статистика
Фабрис Абриэль - статистика
Завершил карьеру
6 июля 1979 (47), Сюрен
#7 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Франция | Реюнион
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
15.03.2011
Марсель
Был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Марсель
0 : 0
23.02.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Чемпионов, 6 тур
Марсель
1 : 0
08.12.2010
Челси
1' - 63'
Лига Чемпионов, 5 тур
Спартак
0 : 3
23.11.2010
Марсель
76' - 90'
Лига Чемпионов, 4 тур
Жилина
0 : 7
03.11.2010
Марсель
Был в запасе
Лига Чемпионов, 3 тур
Марсель
1 : 0
19.10.2010
Жилина
75' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Челси
2 : 0
28.09.2010
Марсель
Был в запасе
Лига Чемпионов, 1 тур
Марсель
0 : 1
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Спартак
Был в запасе
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