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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Спартак
Марсель - Спартак: обзор матча 15 сентября 2010
Марсель
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
82'
С. Аспиликуэта (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Спартак
+1
Замена
М. Штранцль
️️️️
Алекс
Замена
Ари
️️️️
А. Шешуков
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Аспиликуэта
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Брандао
Желтая карточка
Брандао
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
4
Хилтон
3
Аспиликуэта
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
11
Брандао
4-1-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
18
Паршивлюк
7
Шешуков
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
11
Веллитон
11
Брандао
10
Жиньяк
10
Жиньяк
11
Брандао
12
Алекс
39
Штранцль
39
Штранцль
12
Алекс
46
МакГиди
34
Сабитов
34
Сабитов
46
МакГиди
7
Шешуков
39
Ари
39
Ари
7
Шешуков
Остались в запасе
Марсель
Спартак
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Джано
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Марсель - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Хольгер Хеншель
Сенке Глиндеманн (оба - Германия)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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