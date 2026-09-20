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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Амед
Дэвид Бейтс
Статистика
€ 1,80 млн
Дэвид Бейтс - статистика
Амед
5 октября 1996 (29)
#4 | Защитник
193 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
1' - 61'
61'
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Турция. Суперлига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Отбор ЧЕ-2020 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амед
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
1' - 61'
61'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
1' - 90'
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